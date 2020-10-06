Dört yıl önce ayrılan ve resmen geçen yıl boşanan Brad Pitt ile Angelina Jolie, altı çocuklarının velayetini yüzde 50 olacak şekilde istiyorlar.
KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Ancak bunun için zorlu bir mahkeme süreci yaşayan ikili, önceki gün kanun önünde karşı karşıya geldi.
İlk duruşmayla ilgili olarak ET Online'a konuşan ikiliye yakın bir kişi, "Brad velayeti yüzde 50 yüzde 50 bölüşmek istiyor. Angelina da bu konuda adaletli davranmak istiyor. Çocukları için çok yapıcı. Brad bunu denemek için çok umutlu çünkü ortak ebeveynliğin önemli olduğunu düşünüyor" dedi.
Bazı kaynaklar da 56 yaşındaki Brad Pitt'in velayet için mahkemeye gitmeye pek sıcak bakmadığını, işlerin bu noktaya gelmemesi için çok uğraştığını belirtti.
Ancak yine aynı kişiye göre, Pitt'in başka çaresi kalmayınca bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.
SIKI HAZIRLIK
Bu süreçte Pitt ve Jolie, duruşma için sıkı hazırlık yaptı. Us Weekly'nin iddiasına göre; Brad Pitt'in hukuk ekibinin, Jolie'nin 1999'daki Aklım Karıştı filminden rol arkadaşı Jillian Armenante'yi mahkemede ifade vermesi için aramayı planladığı ortaya çıktı.
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