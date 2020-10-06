Bazı kaynaklar da 56 yaşındaki Brad Pitt'in velayet için mahkemeye gitmeye pek sıcak bakmadığını, işlerin bu noktaya gelmemesi için çok uğraştığını belirtti.

Ancak yine aynı kişiye göre, Pitt'in başka çaresi kalmayınca bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.