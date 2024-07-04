Brad Pitt Formula 1 filminin setinde

Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı Formula 1 filminin çekimlerine 2023'te başlansa da Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu olan SAG-AFTRA'nın Amerikan Yazarlar Birliği'ne katılarak greve gitmesinin ardından sete zorunlu olarak ara verilmişti.

Grevin sona ermesinden sonra filmin çekimlerine yeniden başlandı. Brad Pitt, filmin Londra'daki setinde görüntülendi. 60 yaşındaki ABD'li oyuncu, krem rengi gömlek, pantolon ve aksesuarlardan oluşan kombiniyle yaşından genç görünüyordu.

Adı bugüne dek açıklanmayan yarış filminin sahnesi Londra'nın Mayfair bölgesinde çekiliyordu. Bir restoran, Pitt'in karakterinin bir poker gecesine katıldığı Las Vegas kulübüne dönüştürüldü.