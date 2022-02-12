Temelleri, birçok ünlünün de katıldığı törenlerle, son derece gösterişli bir şekilde atılan bu evler, 2018'den bu yana da dava konusu. O davada evlerde yaşayan ve ortaya çıkan sorunlardan zarar görenleri avukat Ron Austin temsil ediyor.

Austin, Ashleigh Banfield'ın sunduğu "Newsnation" programına konuk oldu. Ron Austin, yaptığı değerlendirmede Brad Pitt'i kast ederek, bu sorunlu evlerde yaşayanların, aktörün cazibesine kapıldığını iddia etti.