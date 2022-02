2005 yılında meydana gelen Katrina Kasırgası'nın en çok etkilediği yer New Orleans olmuştu. Faciadan bir yıl sonra da Brad Pitt, kurduğu "Make It Right" adlı vakıf aracılığıyla ve kendi imkanlarıyla da o bölgede konutlar inşa etmeye başlamıştı.