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Brad Pitt'e suçlama: İnsanlar ona inanmıştı!

"İnsanlar Brad Pitt'e inanmıştı!"

Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt'in kurduğu 'Make It Right' vakfının Katrina Kasırgası mağdurları için inşa ettirdiği evler dayanıklı çıkmamıştı. Vakfın inşa ettiği 109 evin çoğunun kullanılamaz halde olduğu öğrenilmişti. O davada evlerde yaşayan ve ortaya çıkan sorunlardan zarar görenleri temsil eden avukat Ron Austin, Pitt'e gönderme yaparak, "Ona inandılar. Bu insanlar onun sattığı düşe inandılar. Ne yazık ki ellerinde tutulmamış sözler kaldı" dedi

12.02.2022 - 17:54 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2005 yılında meydana gelen Katrina Kasırgası'nın en çok etkilediği yer New Orleans olmuştu. Faciadan bir yıl sonra da Brad Pitt, kurduğu "Make It Right" adlı vakıf aracılığıyla ve kendi imkanlarıyla da o bölgede konutlar inşa etmeye başlamıştı.

  • "SORUNLAR İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

    İlk adımı 2006'da atılan bu evler, kasırga yüzünden başlarını sokacak bir çatıdan mahrum kalanlara, değerinden daha ucuza satıldı ama aradan geçen zaman içinde evlerde ardı ardına sorunlar yaşanmaya başladı. Yaşanan sorunların yapısal değil, konutlardaki yaşayanların sağlığını ve hayatını tehdit eden türden olduğu da ileri sürüldü.

  • Temelleri, birçok ünlünün de katıldığı törenlerle, son derece gösterişli bir şekilde atılan bu evler, 2018'den bu yana da dava konusu. O davada evlerde yaşayan ve ortaya çıkan sorunlardan zarar görenleri avukat Ron Austin temsil ediyor.

    Austin, Ashleigh Banfield'ın sunduğu "Newsnation" programına konuk oldu. Ron Austin, yaptığı değerlendirmede Brad Pitt'i kast ederek, bu sorunlu evlerde yaşayanların, aktörün cazibesine kapıldığını iddia etti.

  • "İNSANLAR ONA İNANMIŞTI"

    Avukat Ron Austin, Pitt'e gönderme yaparak, "Ona inandılar. Bu insanlar onun sattığı düşe inandılar. Ne yazık ki ellerinde tutulmamış sözler kaldı." ifadelerini kullandı.

    Austin, bu insanların, aslında yerle bir edilmesi gereken çürük evlerde yaşamak zorunda kaldıklarını da dile getirdi.

  • "BÜYÜK ÇABA SARF ETTİLER"

    Avukat Ron Austin, o dönemde inşaatları yürüten "Make It Right" adlı vakfın da kapısına kilit vurduğunu sözlerine ekledi. Austin, 2018 yılından bu yana vakıfla ilgili kişilerin davaya dahil olup, sorunları nasıl çözeceklerini öğrenebilmek için büyük çaba harcadıklarını ifade etti.

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