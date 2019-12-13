Angelina Jolie’den ayrıldıktan sonra çocuklarını ancak bir gözetmen eşliğinde görebilen Brad Pitt, ilk defa bu Noel’de gözetmen olmadan çocuklarıyla görüşebilecek.



Us Weekly’nin haberine göre, 55 yaşındaki aktör, Jolie ile biyolojik çocukları Shiloh (13),ikizleri Knox ve Vivienne (11) ile Noel’i birlikte geçirecek. Buluşmaya, Jolie-Pitt çiftinin evlatlık çocukları Maddox (18),Pax (16) ve Zahara (14) katılmayacak.