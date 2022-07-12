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Brad Pitt, çocuklarını görmek için gizlice Roma'ya gitti - Magazin haberleri

Brad Pitt, çocuklarını görmek için gizlice Roma'ya gitti

Kendisi gibi oyuncu olan Angelina Jolie'den 2016 yılında ayrılan Brad Pitt, çocuklarını görmek için büyük bir gizlilik içinde İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti

12.07.2022 - 16:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü oyuncu Angeline Jolie, bir süredir yönetmenliğini yaptığı 'Without Blood' için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunuyor.

    2016 yılında Jolie'den ayrılan Brad Pitt, bu süreçte anneleriyle birlikte kalan çocuklarını görmek için harekete geçti. 

  • Daily Mail'in haberine göre; Roma'ya giden Pitt'in, çocuklarını görmek ve onlarla vakit geçirmek amacıyla geldiği belirtildi.

  • Özel korumalar eşliğinde sırtında gitarıyla havaalanından çıkış yapan ünlü aktör, kendini beyaz bir şapka ile kamufle etti. Pitt'in daha sonra oteline yerleştiği ifade edildi.

  • Brad Pitt'in, eski eşi Angelina Jolie ve kızı Shiloh'un birlikte bir konserde görülmelerinin hemen ardından Roma'ya gitmesi de dikkatlerden kaçmadı.

  • BOŞ VAKİTLERİNİ ÇOCUKLARIYLA GEÇİRİYOR

    Roma'daki boş zamanlarını çocuklarıyla değerlendiren Jolie, zaman zaman ailesiyle dışarıda vakit geçirirken objektiflere yansıyor.

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