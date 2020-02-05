BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi) ödül töreni pazartesi akşamı düzenlendi ancak gecenin en çok konuşulanı ödül alan isimleri nedeniyle, törene son anda katılamayacağını açıklayan Brad Pitt oldu.

TAVIR DEĞİŞTİRDİ

56 yaşındaki ünlü aktör, geceye katılamama gerekçesi olarak 'ailevi nedenleri' gösterdi. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Pitt'in son dakikada 18 yaşındaki en büyük oğlu Maddox ile bir araya gelmesi gerekti. Boşanma süresi boyunca babasında uzak durmayı tercih eden Maddox'un tavrını değiştirmesi üzerine Pitt ödül törenine katılmaktan vazgeçti ve onun yerine rol arkadaşı Margot Robbie sahneye çıktı.

"HER ŞEYİ YAPAR"

Brad Pitt'in ismi paylaşılmayan yakın arkadaşlarından biri, "Baba olmak onun hayatındaki en önemli şey, oğluyla ilişkisini düzeltmek için her şeyi yapar" dedi.