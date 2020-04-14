Evinin son halini gören Black, şaşkınlıkla şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten çok şaşırdım. Çok minnettarım. Brad'in cömertliğini biliyorum, çok fazla. Ama bunu yapması için, gerçekte olabileceğini düşündüğümden daha fazla cömertmiş.

Makyaj sanatçısı, oyuncuya "Seni seviyorum Brad" derken duygusal anlar yaşadı.