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        Haberler Dünyadan Brad Pitt, Angelina Jolie'nin mesajlarını ifşa etti - Magazin haberleri

        Brad Pitt, Angelina Jolie'nin mesajlarını ifşa etti

        Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftin süreci devam ederken Brad Pitt, Jolie ile Rus iş insanı Yuri Shefler arasındaki mesajları ifşa etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:24
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          Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Şu anda ikilinin arasındaki en önemli sorun Fransa'da satın aldıkları Miraval Şatosu ve orada birlikte kurdukları alkollü içecek işiyle ilgili.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Angelina Jolie, eski eşi Pitt'in Fransa'daki Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine sus payı verdiğini öne sürerek Brad Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.

        • 3

          Brad Pitt ise Jolie’nin kendisine zarar vermek için bu satışı bir yabancıya gerçekleştirdiğini iddia ederek Angelina Jolie’ye dava açmıştı.

        • 4

          Angelina Jolie 2021'de Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus iş insanı Yuri Shefler’e satmıştı.

          Daily Mail'in haberine göre, Angelina Jolie ile Yuri Shefler arasındaki konuşmalar Brad Pitt tarafından ortaya çıkarıldı.

        • 5

          SATIŞTAN SONRA EVİNE DAVET ETTİ

          Shefler'ın, eski eşi Angelina Jolie'ye gönderdiği bir elektronik postayı ortaya çıkaran Brad Pitt, ikilinin samimi bir arkadaşlık geliştirdiğini öne sürüyor.

        • 6

          Ortaya çıkan konuşmalarda 56 yaşındaki Yuri Shefler, Jolie'yi İskoçya'daki şatosuna davet ediyor. Shefler, gelirken çocuklarını da getirebileceğinin de altını çiziyor.

        • 7

          Angelina Jolie'nin bu daveti kabul edip iş adamının evine gidip gitmediği bilinmiyor.

          Bu postanın, Angelina Jolie'nin Miraval Şatosu'ndaki hissesini 8,5 milyon dolara satmasından sonra gönderildiği belirtildi.

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