Libya devletinin sahibi olduğu National Oil Corporation (NOC), enerji devi BP'nin ülkedeki petrol alanındaki faaliyetlerinin yeniden başlaması için anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Firmanın internet sitesinde yer alan açıklamada tarafların BP'nin Libya-Cezayir-Tunus sınırlarına yakın Gadames bölgesinde petrol arama çalışmalarına yeniden başlamasını da görüştüğü ifade edildi.

BP 2011 yılında ülkede başlayan iç savaş nedeniyle petrol arama faaliyetlerini durdurmuştu. İngiliz BP, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrasında Rus petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19.75'lik hissesini elden çıkaracağını duyurmuştu.

BP'nin bu hamlesi ABD yönetiminin Rus petrolüne ambargo uygulamayı düşündüğünü açıklamasının hemen ardından geldi. Söz konusu açıklamanın ardından önceki gece brent petrolün varil fiyatı 139 doları görerek 13 yılın zirvesine tırmandı.