Bozüyük nerede? Bozüyük hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Bozüyük hangi şehirde?" sorusunun yanıtı, Marmara Bölgesi'nin güneydoğusunda yer alan Bilecik'tir. Ancak Bozüyük, idari olarak bağlı olduğu Bilecik'ten hem nüfus hem de ekonomik hacim olarak çok daha büyük bir merkezdir. Türkiye'nin "seramik başkenti" olarak bilinen ilçe, Eczacıbaşı (VitrA) gibi dev sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapar. Konumu, onu sadece bir sanayi kenti değil, aynı zamanda İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı üzerinde önemli bir durak ve karayolu taşımacılığının kalbi yapmıştır.

BOZÜYÜK HANGİ İLDE VE HANGİ ŞEHİRDE BULUNUYOR?

REKLAM advertisement1

"Bozüyük hangi ilde?" ve "Bozüyük hangi şehirde?" sorularının idari cevabı, Osmanlı Devleti'nin doğduğu topraklar olan Bilecik'tir. Bozüyük, Bilecik ilinin 8 ilçesinden biridir. Ancak Bozüyük, idari bir ilçeden çok daha fazlasıdır; nüfus, sanayi ve ekonomik gelişmişlik bakımından bağlı bulunduğu il merkezi Bilecik'i geride bırakan, Türkiye'deki nadir ilçe örneklerinden biridir.

REKLAM

Bozüyük, Bilecik il merkezinin yaklaşık 35 kilometre güneyinde yer alır. Coğrafi olarak Bilecik'ten çok, komşusu olan Eskişehir'e (45 km) ve Bursa'nın İnegöl ilçesine (60 km) daha yakındır. Bu konumu, onun sosyal ve ekonomik olarak Bilecik'ten ziyade Eskişehir ve Bursa havzalarıyla daha entegre bir yapıya sahip olmasına neden olmuştur.

BOZÜYÜK HANGİ BÖLGEDE YER ALIR? "Bozüyük hangi bölgede?" sorusunun yanıtı Marmara Bölgesi'dir. Bozüyük, Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde yer alır. Ancak bu idari bir sınıflandırmadır. Bozüyük'ün konumu, coğrafi olarak tam bir "geçiş" noktasındadır. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin birbirine en çok yaklaştığı bir havzada kurulmuştur. Bu nedenle iklimi, Marmara Bölgesi'nin ılıman yapısından çok, komşusu Eskişehir gibi İç Anadolu Bölgesi'nin sert karasal iklimine (yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı) daha yakındır. Bu geçiş konumu, onun stratejik öneminin de temelini oluşturur. BOZÜYÜK KONUMU NEDİR? "Bozüyük konumu nedir?" sorusunun en net cevabı, buranın bir "lojistik kavşak" olduğudur. Bozüyük'ün tüm ekonomik ve sosyal gelişimi, bu eşsiz konumu üzerine kurulmuştur. İlçe, Türkiye'nin en hayati ulaşım ağlarının tam merkezinde yer alır: REKLAM D200 (E90) Karayolu: Bursa'yı Eskişehir üzerinden Ankara'ya bağlayan ana arterdir.

Bursa'yı Eskişehir üzerinden Ankara'ya bağlayan ana arterdir. D650 Karayolu: Sakarya'dan (Adapazarı) başlayıp, Bilecik ve Bozüyük üzerinden Kütahya, Afyonkarahisar ve Antalya'ya inen kuzey-güney hattıdır. Bu durum, İstanbul ve Bursa'dan gelip İç Anadolu'ya (Ankara), Ege'ye (Kütahya/İzmir) veya Akdeniz'e (Antalya) giden tüm karayolu trafiğinin Bozüyük'ten geçmesini veya hemen yanından geçmesini zorunlu kılar. BOZÜYÜK'ÜN KÜLTÜREL KİMLİĞİ VE ÇEVRESİ Bozüyük'ün konumu, sadece sanayi için değil, askeri tarih için de kritiktir. Türk Kurtuluş Savaşı'nın en kader anlarına sahne olan İnönü Savaşları (I. ve II. İnönü Muharebeleri), Bozüyük'ün hemen komşusu olan Eskişehir'in İnönü ilçesinde ve Bozüyük'ün stratejik tepelerinde (özellikle Metristepe) gerçekleşmiştir. Bu nedenle ilçe, "Cumhuriyetin diriliş" toprakları olarak da anılır. Metristepe'deki şehitlik ve anıt, bölgenin bu tarihi kimliğini simgeler.

İlçe merkezindeki tarihi doku, yoğun sanayileşme ve modern yapılaşma arasında kalmış olsa da, Mimar Sinan'ın kalfalarından birine atfedilen veya doğrudan onun eseri olduğu düşünülen tarihi Kasımpaşa Camii, Bozüyük'ün en önemli kültürel mirasıdır. Sosyal yaşam, büyük ölçüde sanayi tesislerinde çalışan işçi ve yönetici kadrosu ile ulaşım sektörünün dinamiklerine göre şekillenmiştir. Eskişehir'e olan yakınlığı, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar için Bozüyük halkına zengin bir alternatif sunmaktadır.