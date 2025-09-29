Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bozüyük nerede? Bozüyük hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Bozüyük nerede? Bozüyük hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Türkiye'nin en önemli sanayi ve lojistik merkezlerinden biri olan Bozüyük, Marmara Bölgesi'nde, dört ana yolun kesiştiği kritik bir noktada yer alıyor. "Bozüyük nerede?" sorusu, bizi dev seramik fabrikaları, Yüksek Hızlı Tren istasyonu ve Kurtuluş Savaşı'nın kaderinin çizildiği topraklara götürüyor. Bilecik ilinin en büyük ilçesi olan Bozüyük, İstanbul, Bursa, Ankara ve Eskişehir'in tam ortasında bir kavşak konumundadır. Peki, bu sanayi devi ilçe tam olarak hangi ile bağlı ve konumu neden bu kadar stratejik? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 12:36 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozüyük nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Bozüyük hangi şehirde?" sorusunun yanıtı, Marmara Bölgesi'nin güneydoğusunda yer alan Bilecik'tir. Ancak Bozüyük, idari olarak bağlı olduğu Bilecik'ten hem nüfus hem de ekonomik hacim olarak çok daha büyük bir merkezdir. Türkiye'nin "seramik başkenti" olarak bilinen ilçe, Eczacıbaşı (VitrA) gibi dev sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapar. Konumu, onu sadece bir sanayi kenti değil, aynı zamanda İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı üzerinde önemli bir durak ve karayolu taşımacılığının kalbi yapmıştır.

        BOZÜYÜK HANGİ İLDE VE HANGİ ŞEHİRDE BULUNUYOR?

        "Bozüyük hangi ilde?" ve "Bozüyük hangi şehirde?" sorularının idari cevabı, Osmanlı Devleti'nin doğduğu topraklar olan Bilecik'tir. Bozüyük, Bilecik ilinin 8 ilçesinden biridir. Ancak Bozüyük, idari bir ilçeden çok daha fazlasıdır; nüfus, sanayi ve ekonomik gelişmişlik bakımından bağlı bulunduğu il merkezi Bilecik'i geride bırakan, Türkiye'deki nadir ilçe örneklerinden biridir.

        REKLAM

        Bozüyük, Bilecik il merkezinin yaklaşık 35 kilometre güneyinde yer alır. Coğrafi olarak Bilecik'ten çok, komşusu olan Eskişehir'e (45 km) ve Bursa'nın İnegöl ilçesine (60 km) daha yakındır. Bu konumu, onun sosyal ve ekonomik olarak Bilecik'ten ziyade Eskişehir ve Bursa havzalarıyla daha entegre bir yapıya sahip olmasına neden olmuştur.

        BOZÜYÜK HANGİ BÖLGEDE YER ALIR?

        "Bozüyük hangi bölgede?" sorusunun yanıtı Marmara Bölgesi'dir. Bozüyük, Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde yer alır. Ancak bu idari bir sınıflandırmadır.

        Bozüyük'ün konumu, coğrafi olarak tam bir "geçiş" noktasındadır. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin birbirine en çok yaklaştığı bir havzada kurulmuştur. Bu nedenle iklimi, Marmara Bölgesi'nin ılıman yapısından çok, komşusu Eskişehir gibi İç Anadolu Bölgesi'nin sert karasal iklimine (yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı) daha yakındır. Bu geçiş konumu, onun stratejik öneminin de temelini oluşturur.

        BOZÜYÜK KONUMU NEDİR?

        "Bozüyük konumu nedir?" sorusunun en net cevabı, buranın bir "lojistik kavşak" olduğudur. Bozüyük'ün tüm ekonomik ve sosyal gelişimi, bu eşsiz konumu üzerine kurulmuştur. İlçe, Türkiye'nin en hayati ulaşım ağlarının tam merkezinde yer alır:

        REKLAM
        • D200 (E90) Karayolu: Bursa'yı Eskişehir üzerinden Ankara'ya bağlayan ana arterdir.
        • D650 Karayolu: Sakarya'dan (Adapazarı) başlayıp, Bilecik ve Bozüyük üzerinden Kütahya, Afyonkarahisar ve Antalya'ya inen kuzey-güney hattıdır. Bu durum, İstanbul ve Bursa'dan gelip İç Anadolu'ya (Ankara), Ege'ye (Kütahya/İzmir) veya Akdeniz'e (Antalya) giden tüm karayolu trafiğinin Bozüyük'ten geçmesini veya hemen yanından geçmesini zorunlu kılar.

        BOZÜYÜK'ÜN KÜLTÜREL KİMLİĞİ VE ÇEVRESİ

        Bozüyük'ün konumu, sadece sanayi için değil, askeri tarih için de kritiktir. Türk Kurtuluş Savaşı'nın en kader anlarına sahne olan İnönü Savaşları (I. ve II. İnönü Muharebeleri), Bozüyük'ün hemen komşusu olan Eskişehir'in İnönü ilçesinde ve Bozüyük'ün stratejik tepelerinde (özellikle Metristepe) gerçekleşmiştir. Bu nedenle ilçe, "Cumhuriyetin diriliş" toprakları olarak da anılır. Metristepe'deki şehitlik ve anıt, bölgenin bu tarihi kimliğini simgeler.

        İlçe merkezindeki tarihi doku, yoğun sanayileşme ve modern yapılaşma arasında kalmış olsa da, Mimar Sinan'ın kalfalarından birine atfedilen veya doğrudan onun eseri olduğu düşünülen tarihi Kasımpaşa Camii, Bozüyük'ün en önemli kültürel mirasıdır.

        Sosyal yaşam, büyük ölçüde sanayi tesislerinde çalışan işçi ve yönetici kadrosu ile ulaşım sektörünün dinamiklerine göre şekillenmiştir. Eskişehir'e olan yakınlığı, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar için Bozüyük halkına zengin bir alternatif sunmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa