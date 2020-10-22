Bozuk orman arazilerinde yetiştirilen cevizler ekonomiye katkı sağlıyor

AA

Edirne Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 61 bin dönüm bozuk orman arazisi, talepte bulunan üreticilere tahsis edildi. Toprakla buluşturulan ceviz fidanları aradan geçen yılların ardından meyve vermeye başladı.

Ceviz yetiştiren üretici sayısının her geçen yıl arttığı Uzunköprü ilçesinde de 12 bin dönüm alanda ceviz üretimi yapılıyor.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yetiştirilen cevizin 9 bin dönümlük alanın, bozuk orman arazisinin tahsisiyle elde edildiğini söyledi.

Üreticilerin, bozuk orman arazilerinden yararlanabilmek için köyde 1 yıl ikamet etmesinin yeterli olduğunu belirten Erdoğan, orman işletme müdürlüklerinin yaptığı değerlendirme sonucu arazi tahsisinin yapıldığını, isteyenlere fidan desteği de sağlandığını ifade etti.

Ceviz ağaçlarından 5 yıl sonra verim alınmaya başlandığını belirten Erdoğan, "Yaklaşık 10 yıl sonra verimlilik en üst noktaya ulaşıyor. Buğday ile ceviz alanlarını karşılaştırmak gerekirse ikisi de bayır alanlarda ekilebilir türler. Buğdayda elde edilen 1 ürünse cevizde bunun 5 yıl sonra 10 katını almak mümkün oluyor." dedi.

- "550-600 kilo almak işten bile değil"

Uzunköprü'de bin 500 dönümlük arazisinde 2011 yılından bu yana ceviz yetiştiren Hakkı Akhan da ceviz üretmenin ülke ekonomisine katkı sunan keyifli bir iş olduğunu söyledi.

Ceviz üretimini artırmak için geleneksel yöntemlerden uzaklaşılması gerektiğini belirten Akhan, "Bizim bildiğimiz gibi 'Ceviz ağacını dikelim, sırt üstü yatalım bakmadan devam edelim' dediğimizde bizim ülkemizde olduğu gibi dönüm başına yaklaşık 150-200 kilo ürün alırsınız ama bu işi bilimsel yaparsanız, dünya literatürlerini takip ederseniz, dönüm başına 550-600 kilo ürün almak işten bile değil." diye konuştu.

Akhan, Tarım ve Orman Bakanlığının Edirne'de 2000'li yıllardan bu yana ülke ekonomisine katkı yaparak bozuk orman arazilerini üreticilere dağıttığını, ceviz yetiştirmenin, meşakkatli ama karlı bir iş olduğunu ifade etti.

Edirne'deki 61 bin dönüm arazinin büyük bölümünde teknik tarım yapılmadığı için az ürün alındığını belirten Akhan, "Edirne'yi Türkiye'nin ceviz başkenti yapmamak işten bile değil. Benim çiftliğimin şu anda bin 100 dönümü dikili. Dönüm başına hedefimiz 550-600 kilo ürün almak. Türkiye'de dönüm başına maksimum 200 kilo alınırken dünya ortalaması 750 kilo. Bu da bilgi ve teknolojiyle oluyor. Bilgiyle yapıldığı vakit, bu işi ıslah ettiğimiz vakit 61 bin dönüm arazide 500 kilogram aldığımızda bu Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 40-50'si demek." dedi.

- Biri sallıyor, diğeri dökülenleri süpürüyor

Akhan'ın ceviz çiftliğinde modern cihazlarla ceviz hasadı yapılıyor.

Traktörün arkasına bağlanan ve bir görevli tarafından kumanda edilen ceviz silkme makinesi, ağaçları incitmeden sarsarak mahsulün yere dökülmesini sağlıyor. Silkme makinesin ardından ceviz süpürücü makine ağaçların arasında dolaşarak yerdeki cevizleri topluyor. Cevizlerin yapraklarını da ayıran makinenin topladığı cevizler, traktör römorkuna aktarılarak işlenmek üzere fabrikaya götürülüyor. Fabrikada yeşil kabuğu ayrılan, suyla yıkanan cevizler işçilerin gözetiminde ayıklanarak paketlemeye hazır hale geliyor.