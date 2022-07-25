Gülden, çırak yetiştirmekte zorlandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gençliğimiz çıraklığı, öğrenmeyi hiç sevmiyor. Bir genç çalışmak istiyor, geliyor buraya. İlk olarak sorduğu soru 'Ne vereceksin?' oluyor. Sen bir öğren de ona göre bir şey verelim. Bir şey öğrenmeden, bir şey yapmadan para verilmez. Eskiden birine çırak vermeye gittiğin zaman ailesi, 'Eti senin, kemiği benim.' derdi. Şimdi kesinlikle öyle bir şey yok. Bundan sonra da çırak ya da usta olarak fazla kimse yetişmez, öyle tahmin ediyorum."