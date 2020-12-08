AA

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden biri hayatını kaybetti.

Kırsal Özgören Mahallesi'nde dün akşam, akraba olan Doğan ailesinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Fevzi, Mehmet, Mahmut, İbrahim, Halil ve İsmail Doğan yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Fevzi Doğan, tedavi altına alındığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan Mehmet, Mahmut, İbrahim, Halil ve İsmail Doğan'ın ise çeşitli hastanelerde tedavileri devam ediyor. Mahallede güvenlik önlemine devam eden jandarma ekiplerinin olaya karıştığını belirlediği bazı kişileri gözaltına aldığı öğrenildi.