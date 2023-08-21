Bozkurt: Yanlış imalatla böyle bir sonuç çıktı

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Esenyurt Belediyesi'ne bağlı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde bugün saat 11.00 sıralarında büyük bir yangın meydana geldi. Çevre ilçelerden de görülen yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 4 katlı kültür merkezindeki yangın büyümeden söndürülürken, binanın dış cephesinin tamamen kullanılamaz hale geldiği ancak içinde ciddi bir hasar olmadığı kaydedildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yakından takip etti. Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Bozkurt, geçmiş dönemde kullanılan malzemelerin yanlışlığına atıfta bulunarak, “Yanlış bir yapılanmayla, yanlış bir imalatla böyle bir sonuç çıktı” dedi.

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“GÜZEL OLAN CAN KAYBI OLMAMASI"

Başkan Bozkurt, “Saat 11.00 civarında çok hızlı bir şekilde yayılan bir yangın oluştu. Yangının nedeni tam olarak belli olmamakla beraber yayılmasının nedeni geçmiş dönemde kullanılan malzemelerde birtakım yanlışlıkların yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Yangına dirençli olması gereken malzeme kullanmak yerine hızlı tutuşan malzemeler seçilmiş. Bundan dolayı yangın hızlı bir şekilde yayılmış. Güzel olan şu; can kaybı olmadı, sadece mal kaybı var. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde olay yerine geldiler, müdahale ettiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yangınla mücadele ekipleri, Esenyurt Belediyesi’nin çalışanları buradalardı. Yangın kontrol altına alındı, biz de yangının nedenini detaylı bir şekilde araştırıyoruz” şeklinde konuştu.

“HER ŞEYİ KONTROL ALTINA ALDIK, AYNI ŞEY YAŞANMAYACAK"

Yangının hızlı büyümesinin nedeninin önceki dönemin gerçekleştirdiği yanlış imalat olduğuna değinen Başkan Bozkurt, “Keşke böyle bir örnek yaşamasaydık ama başından beri anlatmak istediğimiz şey buydu. Bir iş yaparken önce doğru planlayıp, projelendirip, işlemleri buna göre yapmak lazım. Burada maalesef yine yanlış bir yapılanmayla, yanlış bir imalatla böyle bir sonuç çıktı. Ben göreve geldiğim günden beri geçmiş dönemde yapılan yanlışları toparlayarak geliyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. İnceledikçe başka sorunlar da çıkıyor ama inşallah bunu da bir daha sorun oluşturmayacak hale dönüştüreceğiz. Bütün Esenyurtlulara geçmiş olsun diliyorum, emeği geçen ekiplere teşekkür ediyorum. Her şeyi kontrol altına aldık, bundan sonra inşallah bir daha aynı şey yaşanmayacak” dedi.