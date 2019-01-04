Bozkurt Uslu kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. CHP Kocaeli Körfez Belediye Başkan Adaylığı için Bozkurt Uslu'nun ismi açıklandı. Peki, Bozkurt Uslu kimdir? İşte, Bozkurt Uslu'nun hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

BOZKURT USLU KİMDİR?

Bozkurt Uslu 1956’da İstanbul’da doğdu. Selanik ve Erzincan kökenli ailesi ile birlikte 1965 yılında Körfez, Yarımca’ya taşındı. Babası Merhum Mehmet Hayri Uslu Petkim’in ve Yarımca Belediyesi’nin ilk kurucularındandır.

Başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren Uslu İzmit Lisesi’nde okurken Kocaelispor forması giydi. Yeşil siyahlı takımın Türkiye Şampiyonu olduğu 1973 döneminde kadronun önemli isimlerinden biri idi. Bu sezonlarda gösterdiği başarılı performans ile Yarımca’da Yılın Sporcusu seçilmiştir.

Bozkurt Uslu 1975 yılında siyaset sahnesine merhaba dedi. Üniversite yıllarında CHP İstanbul Gençlik Kolları’nda görev yapan Uslu 1980 Askeri İhtilali’ne kadar siyasi çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

2000 yılında Demokratik Sol Parti’den gelen teklif ile örgütlü siyasete yeniden merhaba dedi. DSP Merkez İlçe Yönetimi’nde Örgütlenmeden Sorumlu Komisyon Başkanlığı görevini üslenen Uslu, DSP’deki görevinin ardından, rahmetli İsmail Cem’in daveti üzerine Yeni Türkiye Partisi Kocaeli Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlendi. 2006 yılında YTP-CHP birleşmesi sürecinde önemli rolü ile öne çıktı.

2004–2010 yılları arasında Kocaeli Sivil İnisiyatif Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2006–2009 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği çatısı altında topluma faydalı projeler üretmeye devam etti. Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde ADD Genel Başkan Danışmanlığı yaptı.

Dört sene Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanlığı’nı yapan Uslu, 2009 yılında CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın daveti ile CHP Kocaeli İl Örgütünde İl Sekreterliği görevini üslendi.

2012–2017 yılları arasında CHP Kocaeli Seçim Koordinasyon ve Referandum Koordinasyon Kurullarında Başkanlık görevlerini yürüttü. 2013 yılından itibaren CHP’nin Kocaeli’deki Örgütlenme Komisyonlarının içinde resmi olarak görev aldı.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Bozkurt Uslu turizm ve inşaat sektörlerinde ticari faaliyetlerini yürütmektedir.

Evli ve 3 çocuğu olan Uslu kendisini CHP ve Kocaelispor gönüllüsü olarak tanımlıyor.