Bozkurt'tan selin izlerini silmeye çalışanlara hem sofralarını hem gönüllerini açtılar

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.
Sel felaketinde 56 yaşındaki Mustafa Akbaş'ın kasap dükkanı da kullanılamaz hale geldi. Mustafa Akbaş ile eşi Aysel Akbaş ve çocukları ekiplerin de yardımıyla dükkandaki balçığı temizledi.
Daha sonra ilçede görev yapan askerler ve görevlilere hizmet vermeye karar veren Akbaş ailesi, her gün dükkana sabah saatlerinde gelerek çay demlemeye başladı.
Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kahvaltı, Türkiye Diyanet Vakfı sayesinde öğle ve akşam yemeği vermeye başlayan Akbaş ailesi, gelenlerin oturup dinlenebilmesi için masa ve sandalye de temin etti.
Çalışmanın yoğun olarak sürdüğü çarşıda bulanan Akbaş ailesinin dükkanı, yorulan ekiplerin dinlendiği ve yemeklerini yiyebildiği uğrak yerler arasına girdi.
Mustafa Akbaş, AA muhabirine, sabah saat 7.00'de dükkana geldiklerini söyledi.
Çalışanların dinlenmesi amacıyla bu hizmeti vermeye başladıklarını anlatan Akbaş, "Türkiye'nin en son noktasından, ilinden, ilçesinden Bozkurt'a yardıma geldiler. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olabiliyorsak ne mutlu. Şu anda ne dükkanımı düşünebiliyorum ne yıkılacak evimi, şu anda düşündüğüm asker kardeşlerimize, Türkiye'nin öbür ucundan gelen kardeşlerimize hizmet vermek." dedi.
Aysel Akbaş ise Türkiye Diyanet Vakfının her gün öğlen ve akşam yemeklerini dükkana kadar getirdiğini söyledi.
Dükkana gelenlerin ayakta kalmaması için masa ve sandalye temin ettiğini kaydeden Akbaş, "Kıyamıyorum askerlere, bir annelik iç güdüsü herhalde. Benim oğlum da iki ay önce askerden geldi. Bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Eşimle beraber benim elimden gelen bu. Gelip çayımızı koyuyoruz, yumurtamızı haşlıyoruz. Hepsiyle aile gibi olduk. Yolda gördüğümüzde selamlaşıyoruz, muhabbet ediyoruz." diye konuştu.
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