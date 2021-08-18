Bozkurt'taki selde yıkılan binanın müteahhidi adliyeye sevk edildi

Mehmet Ö. hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta gözaltına alınan Mehmet Ö, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Kastamonu'ya gönderildi.

AA'nın haberine göre; şüphelinin, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınacağı bildirildi.