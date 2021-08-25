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Bozkurt'taki sel felaketinin 14'üncü gününde çalışmalar aralıksız sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

25.08.2021 - 09:35 | Güncelleme: ABONE OL
Bozkurt'taki sel felaketinin 14'üncü gününde çalışmalar aralıksız sürüyor
AA

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana aralıksız çalışıyor.

Bozkurt'ta, iş makineleriyle selin getirdiklerinin ilçeden çıkarılması için uğraş verilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Selde hasar gören binaların bazıları ile Bozkurt Ortaokulu, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu ve spor salonunun yıkım çalışmaları ise tamamlandı.

Selde kaybolanları arama çalışmalarının da sürdüğü ilçede ekipler, hava, kara ve denizden çalışmalarına devam ediyor.

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