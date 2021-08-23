Bozkurt'taki sel felaketinde hasar gören iş yerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yenileniyor

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.
İlçe merkezindeki birçok iş yeri sel nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, hayatın normale dönmesi için temizlik ve iş yerlerinin yenilenmesi çalışmaları sürüyor.
Bozkurt ilçe merkezinde esnaflık yapan Ali Yavuz, AA muhabirine, selin ardından Türkiye'nin her yerinden gelen ekiplerin canla başla çalıştığını söyledi.
En kısa zamanda eski dükkanlarına kavuşmak istediklerini belirten Yavuz, "Burada arkadaşlar camımızı çerçevemizi takıveriyorlar. Dükkanımızı temizleyip bize teslim edecekler." dedi.
Sel anında herkeste bir panik olduğunu, kendisinin de selden son anda kurtulduğunu dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:
"Sel zamanı buradaydım. Herkeste bir koşuşturma. Herkes bir panikle arabalarına koşuyor, arabalarını kaçırıyor. Herkes alarm şeklinde. Ben işçime arabayı almasını söyledim, ben de kamyonu almaya gittim. Kamyonu aldım, yüksek bir tepeye bıraktım. Yeğenim ve çocuğum dükkandaydı. Ben o panikle onlara dememişim, 'Dükkanı bırakın kaçın' diye. Dönüp baktığımda iki metre su olduğunu gördüm. Eyvah çocuğum, yeğenim gitti diye düşündüm. Allah'tan su içeriye girince onlar da üst kata çıkmışlar. 16 saat mahsur kaldılar, sonra botlarla kurtardılar."
Dükkan sahiplerinden Yılmaz Mıh da depo olarak kullandığı iş yerinin sel felaketinde zarar gördüğünü anlattı.
Zayiatın büyük olduğunu ama devlet, millet iyi bir dayanışma örneği gösterildiğini vurgulayan Mıh, "Şu anda bizden öncelikli insanlar var. Market, fırın gibi iş yerlerinin önce yapılması lazım ki yaşamın devamı sağlansın. Sonra bize gelinebilir." ifadesini kullandı.
,Bilal Kahyaoğlu
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