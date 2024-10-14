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        Bozkurt'ta spor salonu vatandaşların hizmetine sunuldu

        Denizli'nin Bozkurt Belediyesi, "Sağlıklı Bozkurt" vizyonu kapsamında "T.C. Bozkurt Belediyesi Spor Salonu"nu hizmete açtı. Tesis, spor eğitmenleri, fizyoterapist ve diyetisyen eşliğinde hizmet verecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:35
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        Bozkurt'ta spor salonu hizmete açıldı
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        Denizli'nin Bozkurt Belediyesi, "Sağlıklı Bozkurt" vizyonu kapsamında bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye Başkanı Birsen Çelik, "T.C. Bozkurt Belediyesi Spor Salonu"nun hizmete açıldığını duyurdu.

        Başkan Birsen Çelik, spor salonunun ilçeye büyük değer katacağını ifade ederek, Bozkurtluların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri için gerekli tüm imkanların sağlandığını belirtti.

        Yeni salonun Bozkurt'a hayırlı olmasını dileyen Başkan Birsen Çelik, "Diyetisyen hizmeti de sunacak olan spor salonu, sağlıklı beslenme ve sporun birleşimini Bozkurtlulara en iyi şekilde aktaracak. Bu sayede bireylerin kişisel sağlık hedeflerine ulaşmaları kolaylaşacak. Herkesin ihtiyaçlarına uygun programlar oluşturulacak. Biz , bu projenin ilçedeki sosyal yaşamı da canlandıracağına inanıyoruz. Tesis sadece spor yapma alanı değil, aynı zamanda bir buluşma noktası olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

        Özellikle sağlıklı yaşam konusunda toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen projede, vatandaşlara profesyonel destekle düzenli egzersiz yapma fırsatı sunulması amaçlanıyor. Her yaş grubuna hitap eden tesis, fitness, aerobik, pilates gibi çeşitli spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak. Ayrıca, fizyoterapist desteği ile sakatlanmaların önüne geçilmesi ve sporcuların doğru tekniklerle çalışması sağlanacak.

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