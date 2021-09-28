Bozkurt'ta mobil eczane sayesinde ilaç ihtiyacı kesintisiz karşılandı

AA

Ezine Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşması sonucu meydana gelen afetin ardından Bozkurt'a gelen gönüllü eczacılar, Türk Eczacıları Birliği mobil eczanesini de ilçeye konuşlandırdı.

İlçedeki 3 eczanenin su altında kalması nedeniyle vatandaşlar ve sahada çalışan personelin ilaç ihtiyacı mobil eczane sayesinde giderildi. Bu süreçte ihtiyacı olanlara bebek bezi ve bebek maması da mobil eczaneden verildi.

İlaçların, Türk Eczacıları Birliği, İstanbul Ecza KOOP, Selçuk Ecza Deposu, Alliance Healthcare ve Kastamonu Eczacı Odası tarafından sağlandığı mobil eczanede, bölgede bulunan veya başka yerlerden gelen eczacılar gönüllü görev aldı. Mobil araç, ilçede zarar gören eczanelerin açıldığı 23 Eylül'e kadar ücretsiz ilaç dağıtımına devam etti.

- "Aslında tsunami gibiydi"

26. Bölge Kastamonu-Çankırı-Karabük Eczacı Odası Başkanı Orkun Yılmaz, AA muhabirine, zorlu bir süreçten geçildiğini söyledi.

Bozkurt'ta büyük bir felaket yaşandığına işaret eden Yılmaz, "11 Ağustos'ta Bozkurt'ta Cumhuriyet tarihine en büyük sel felaketi olarak geçen bir felaket yaşadık. Aslında bir tsunami gibiydi. Şehrin içinde 6-7 metrelere kadar çıkan, tüm binaların alt katlarını basan, 550'ye yakın dükkanı su altında bırakan, 1500 civarında aracı zayi eden büyük bir sel felaketi yaşadık." dedi.

- "Tüm ilaç ihtiyacını ücretsiz olarak 44. güne kadar karşıladık"

Kısa sürede çalışmalara başladıklarını anlatan Yılmaz, "Türk Eczacıları Birliği, 54 eczacı odası, tüm Türkiye'deki eczacı meslektaşlarımız, paydaşlarımız olan ilaç dağıtım kanalları, İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Alliance Healthcare ile beraber Bozkurt ve Abana ilçemizde vatandaşlarımızın tüm ilaç ihtiyacını ücretsiz olarak 44'üncü güne kadar karşıladık. Hem ilaçları hem medikal malzemeleri hem de bölgedeki insanların günlük yaşam ihtiyaçları olan kılık kıyafetlerini bugüne kadar karşıladık." diye konuştu.

Yılmaz, bölgeye çok fazla gönüllü ve görevli geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bozkurt ilçemize gönüllüler, askerler, AFAD ve belediye çalışanları başta olmak üzere 11 bin kişi geldi. Hem Bozkurt halkının hem de gelen gönüllülerin ihtiyaçlarını karşıladık. Günlük yaklaşık 600 kişi 'tır eczane'mize başvurdu. Bir yandan da Bozkurt Devlet Hastanesinin bahçesine açılan sahra eczanemizden de hizmet verdik. Abana ilçemizde de sahra eczanesi açtık. Bu şekilde kesintisiz olarak ilaç ihtiyaçlarını karşıladık. 23 Eylül itibarıyla ilçede hizmet veren 3 eczanemiz açıldı. Dün itibarıyla sahra eczanelerimizi kapatarak normal hayata geçiş sağladık. Hem mesleğimizin hem birliğimizin hem de odamızın sırtını yere getirmeden vatandaşlarımızın ilaç, medikal ve günlük yaşam ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladık."

Mobil ilaç tırında bölgedeki eczacılar, eczane çalışanları, oda personeli ve ilaç mümessillerinin gönüllü çalıştığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada en büyük desteği Türk Eczacılar Birliği ve ilaç dağıtım kanallarından aldık. Türkiye'nin dört bir yanından eczacı arkadaşlarımız da hem maddi hem manevi destek sağladılar. Mobil ilaç tırımıza yaklaşık 20 bin vatandaşımız müracaat etti. 40 bin kutu ilaç hizmeti verdik. Bunun da maddi değeri yaklaşık 1 milyon lira."

Mobil ilaç tırında gönüllü görev yapan eczacı Raif Kökten ise "Mobil tır halka ücretsiz ilaç sağlamak maksadıyla kuruldu. Bu süreçte çok önemli bir görevi yerine getirdi." dedi.

Tırdan ilaç alan Semra Yorulmaz, selde ilçedeki eczanelerin zarar gördüğünü aktararak, "O tarihten beri ihtiyacımız olan ilacı buradan alıyorum. Daha önce de geldim aldım. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.