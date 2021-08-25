Bozkurt'ta ilçe merkezinin ardından selin en çok tahrip ettiği köy İlişi oldu

İlçede 11 Ağustos'ta etkili olan sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerine su basmasına neden oldu. İlçenin denize kıyısı olan İlişi köyünde de sel nedeniyle tüm iş yerlerini su bastı.
Selden kaçarak kurtulanlar ekiplerin de yardımıyla normal hayata dönmek için çaba sarf ediyor.
Köyde gıda ürünlerinin satışının yapıldığı iş yerinin sahibi Kemal Kaynar, AA muhabirine, sel felaketinin yaşandığı gün dükkanının önünde oturduğunu söyledi.
Çevredekilerin Bozkurt'ta sel olduğunu söylediklerini anlatan Kaynar, "Biz de telaşa kapıldık, 'Dağa kaçalım.' dedik. Buradan kaçtık. Çarşıyı 2-2,5 metre su bastı. İçim buruk. 1979'dan beri buradayım. Bozkurt ve buranın hali içler acısı. Burada yaklaşık 20 esnafımız var, hiçbir şey kalmadı. Kendimize gelmemiz psikolojik olarak epey zaman alır. En fazla Bozkurt ilçesi, daha sonra İlişi köyü zarar gördü." dedi.
Elektrikçi Cengiz Yukarıcukur ise suyun yükseldiğini gördüğünde çevredekilere "Kaçın" diye bağırdığını dile getirerek, "Çarşı içine girmeden baktık, burası sel altındaydı. Ertesi gün geldim, çamurdan başka bir şey yoktu. Üzülmemek elde değil. İnşallah yaralar sarılacak. Kaçmasaydık canımız da giderdi." ifadesini kullandı.
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