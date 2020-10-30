Bozkırın ortasındaki Japon Bahçesi sonbaharın kattığı güzellikle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla yaptırılan Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyündeki bahçede bulunan farklı türlerdeki ağaçlar ve bitkiler sonbaharın farklı renklerine büründü.
Oluşturulan çağlayan ve suni göletle ağaçlar ve çeşitli bitkilerin farklı renklerde görüntüleri ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor.
Kovid-19 salgınına rağmen Japon Bahçesi'ne sonbahar aylarında da ziyaretler sürüyor.
Bahçeyi ziyaret etmek için Ankara’dan geldiğini söyleyen İsmet Çam, ailesi ile burayı gezdiğini ve çok güzel bir manzara ile karşılaştığını belirterek, cep telefonuyla bu güzelliği ölümsüzleştirdiklerini söyledi.
Yurt dışından gelen bir heyeti daha önce buraya getirdiğini ifade eden Rasim Aydın, “Kırıkkale’den geldim. Daha önce kafile getirmiştim. Bu sefer de ailemle birlikte gezmeye geldim. Burası bozkırın ortasında bir yeşillik. Etrafta böyle yerleri bulmak zor." dedi.
Japon Bahçesine internette rastlandığını, Ankara’dan görmeye geldiğini dile getiren Sanberk Küçükkelepçe de "İlk defa geliyorum. Çok beğendim. Ağaçların altında yazan bilgilendirme yazıları hoşuma gitti. Renkli, bakımlı, hoş bir yer. Ankara’ya da uzak değil." diye konuştu.
Kaman’da yaşayan Sedat Sezgin ise çocuklarıyla sık sık buraya gelerek güzel vakit geçirdiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Ailemle ziyarete geldim. Özellikle balıkların olması çocuklarımızın güzel vakit geçirmesinde etkili oluyor. Bahçe içinde bulunan müzeyi de gezme fırsatımız oldu. Bahçe ise insana huzur verecek, psikolojik olarak rahatlatacak şekilde planlanmış. Her geldiğimizde burayı birçok kişinin ziyaret ettiğini görebiliyoruz. Bu da buranın bir cazibe merkezi, Kaman için önemli bir alan olduğunu gösteriyor."
Avrupa Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sanat Çalışmaları ile Chicago Kütüphanesi tarafından "En İyi Yeşil Tasarım" ödülü alan Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçelerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Mini bir çağlayan, suni gölet ve farklı türlerdeki bitki ve ağaçlarla kaplı Japon Bahçesi'nde Sumeru Dağı'nın minyatürü de bulunuyor.
Bahçe, Çağırkan köyünde Japon arkeologların da katıldığı Kalehöyük kazı alanının yakınında yer alıyor.
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