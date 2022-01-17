Ziyaretçilerden Fatih Yıldız ise gölete daha önce yazda geldiğini belirterek, "Şimdi de kar kampı yapmaya geldik. Göletin güzelliğini biliyorduk ama kışın daha da güzel oluyormuş. Çadır kampı yapmaya geldik. Sobamızı kurduk. Gecemiz biraz zorlu geçti ama çok keyifliydi. Bu keyfi başka hiçbir şeye değişmeyiz. Doğası harika" ifadelerini kullandı.