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Bozcaarmut Göleti ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde temiz havası ve ıssızlığıyla ziyaretçileri kendine çeken Bozcaarmut Göleti'nde kar yağışının ardından seyirlik görüntüler oluştu.

17.01.2022 - 12:37 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Bozcaarmut köyü yakınlarında, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki gölet ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Sıcaklığın son 2 gündür yağan karın etkisiyle gece saatlerinde sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle göletin yüzeyi buzla kaplandı.

  • AA'nın haberine göre kamp tutkunları ile günübirlik ziyaretçilerin adeta akınına uğrayan 1200 metre yükseklikteki Bozcaarmut Göleti'nin buz tutmuş hali drone ile görüntülendi.

     

  • Gölet çevresinde karla bezenen çam ormanı bugünlerde fotoğraf sanatçılarının uğrak mekanı haline geldi. Güzelliğiyle bölgeyi ziyaret edenleri adeta büyüleyen Bozcaarmut Göleti, doğaseverlerin de en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

     

  • İstanbul'dan arkadaşlarıyla gölete kamp yapmaya gelen Recep Ercan, kış kampı yapmak için Bozcaarmut Göleti'ni tercih ettiklerini söyledi.

     

  • Bölgenin doğasını gördükten sonra tercihinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ercan, "Manzara ve hava muhteşem. Buraya ilk defa geliyoruz. Arkadaşlarımdan biri daha önce buraya gelmişti. Bize güzel olduğunu söyledi. Geçmiş senelerde kış kampını farklı yerlerde yapıyorduk. Bu sene için burayı tercih ettik. Gayet eğlendik" diye konuştu.

     

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