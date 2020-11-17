Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine girişler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yapılacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yapılan toplantıda il genelindeki koronavirüs salgınıyla ilgili durumu görüştü.

Toplantıda, Bozcaada'daki salgın yayılımının önlenmesi için ilçeye girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Bozcaada Kaymakamlığı tarafından sosyal medyada yapılan duyuruda, adaya girişler için Geyikli Yükyeri İskelesi'nden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya yolculuk yapacakların HES kodu alması gerektiği belirtildi.