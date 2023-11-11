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        Haberler Gündem Hava Durumu Bursa, Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

        Bursa, Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

        Marmara ve kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya düzenlenen feribot seferleri iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:24
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        Deniz hatlarına fırtına engeli
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        Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlan tüm feribot seferleri iptal edilirken, Gökçeada ilçesine ise bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “11.11.2023 Cumartesi (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, sadece Gökçeada'dan saat 02:00'de, Kabatepe'den ise saat 07:00'de sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 11.11.2023 Cumartesi (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” denildi.

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        BUDO SEFERLERİNE ENGEL

        Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

        Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 08.00 ile 10.30 saatleri arasında Bursa-İstanbul ve Armutlu-İstanbul arasında yapılması planlan, 6 deniz otobüsü seferinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiği belirtildi. BUDO'dan yapılan duyuruda iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

        08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

        08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

        09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

        09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

        10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

        10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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        #feribot sefer
        #son dakika haberi
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