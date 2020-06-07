Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, daha önce haftada 3 güne çıkarılan Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinde düzenlemeye gidildi.
AA'nın haberine göre, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada-Geyikli arabalı vapur seferlerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftanın her günü yapılmasına karar verildi.
Yarın başlayacak yeni tarife doğrultusunda seferler, Bozcaada-Geyikli hattında 07.15, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli-Bozcaada güzergahında da 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerinde yapılacak.
KAYMAKAMLIKTAN ZİYARETÇİ AÇIKLAMASSI
Öte yandan İHA'nın haberine göre, konaklama tesislerinin 15 Haziran'a kadar kapalı olmasına rağmen Bozcaada'ya gelen ziyaretçi sayısının artması üzerine ilçe sakinleri yaklaşık 3 aydır uygulanan sıkı önlemlerin devam etmesini istedi. Oluşan tepkiler üzerine Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
"Gemi seferlerinde adaya giren vatandaşlarımızın sayısındaki artış, ada halkında endişeye sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu endişe, alınan tedbirlerin gevşetildiğine yönelik yersiz bir algı oluşmuştur. Bozcaada'da da, ülkemizde olduğu gibi, Devletimizin ilgili kurumlarının aldığı tüm tedbirler titizlikle uygulanıyor ve denetimler de aynı titizlikle sürüyor. Bozcaada'ya 5 Haziran Cuma günü toplam 645 vatandaşımız giriş yapmış olup; adaya giren tüm vatandaşlarımız sağlık kontrolünden geçirilmiştir.
Adaya yeni gelen 306 vatandaşlarımızın kalacakları adresler kayıt altına alınmıştır. 6 Haziran Cumartesi günü itibariyle beyan ettikleri adreslerde kalan vatandaşlarımızın durumları ve ihtiyaçları jandarma ve emniyet ekiplerimizce kontrol edilmiştir. 5 Haziran Cuma günü İlçe Tarım Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Belediye zabıtası tarafından adada açık olan yeme içme tesislerinin pandemiyle ilgili uyacakları kurallar konusunda denetimleri yapılmıştır. Denetimlerde kapanış saati ve sosyal mesafeye riayet etmediği için bir işletmeye ve 3 vatandaşa toplamda 4 bin 289 TL ceza uygulanmıştır."
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