Bozcaada'daki tarihi kilisenin çan kulesi restore edildi

Bozcaada'da 1895'te inşa edilerek aynı yıl ibadete açılan kilisenin ön bölümüne 1899'da yapılan ve zamanla yıpranan 28 metrelik çan kulesi, yaklaşık 2 yıl süren ve 1 milyon liraya mal olan aslına uygun onarımın ardından yeniden hizmete açıldı.
Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların Bozcaada Kaymakamlığı, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle yapıldığını ifade etti.
Restorasyonun maliyetinin kaymakamlık tarafından karşılandığını aktaran Gültekin, şunları söyledi:
"Fatih Sultan Mehmet'in fethinden sonra Anadolu'dan adaya yerleştirmiş olduğu Rum Ortodoks vatandaşlarımıza ait kilise, Bozcaada'da çok kültürlülüğün en önemli göstergesidir. Belki de bu nedenle biz bu çok kültürlülüğün simgesi olarak tekrar restorasyon sürecini hassasiyetle takip ettik. Bu yüzden geçmişte de bu çok kültürlülüğün sembolü olmasından dolayı kilisenin çan kulesi Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde özel talimatıyla restore edilmişti. Daha sonra zamanla yeniden bir restorasyon ihtiyacı olduğu için restore etmiş olduk." diye konuştu.
Yunanistan'da Yaşayan Bozcaadalılar Derneği, Atina Bozcaadalılar Derneği ve Tenedosluların To Koinon ton Tenedion Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada ise onarımda emeği geçenlere teşekkür edildi.
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