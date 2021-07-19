Bozcaada'da plajdaki şezlong ve şemsiyelere zarar veren kişilere cezai işlem uygulanacak

Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, AA muhabirine, aralarında adada yaşayan gençlerin de bulunduğu grubun, cumartesi akşamı Sulubahçe mevkisinde parti yaptığını belirlediklerini söyledi.
Partinin ardından sabah saatlerinde yapılan kontrollerde, plajda bulunan Bozcaadaspor Kulübüne ait şezlongların kırıldığını, şemsiyelerin yakıldığını, içki şişeleri ve gıda ürünlerinin ambalajlarıyla çevrenin kirletildiğini gördüklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:
"Gündüz denize girenler, plajı kullananlar için ilçemizin takımının şezlong ve şemsiye hizmeti var. Görevliler temizliklerini ve diğer işlemlerini yapıp plajdan saat 21.00'e doğru ayrılıyor. Burada gece bir hizmet yok. Sabah Bozcaadaspor'un ekibi gittiğinde, belediye ekiplerimizle bu manzara ile karşılaşıyorlar. Bozcaada'ya yakışmayan bir görüntü ortaya çıkmış. Biz de belediye olarak bunu sosyal medyada paylaştık ki böyle olaylar, münferit bile olsa yaşanmasın istedik. Bozcaada, insanların dinlenme amaçlı tercih ettiği bir yer. Eğlence tabii ki olmalı ama böyle olmamalı."
Yılmaz, jandarma ekipleriyle bölgede inceleme yaptıklarını dile getirdi.
Konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü anlatan Yılmaz, "Jandarma kendi açılarından, kendi mevzuatları gereği cezai işlemleri yapacak. Biz de Belediye Encümeni olarak çevreye zarar verme, çevreyi kirletme ve izinsiz ateş yakma gibi birçok maddeden cezai işlemi uygulayacağız." dedi.
Bozcaadaspor Futbol Şube Sorumlusu Ümit Kahyaoğlu da zarar verilen eşyaların, özellikle yaz döneminde kullanılan ve takıma gelir sağlayan plaj malzemeleri olduğunu belirtti.
Olayı üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Kahyaoğlu, "Biz kimsenin eğlenmesine karışamayız ancak ortada çok kötü bir görüntü var. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medyada yayınlanan görüntüleri inceledi. Burada 60 kişiye yakın gencin olduğu belirlendi." diye konuştu.
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