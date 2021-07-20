Bozcaada'da balık avlarken girdiği denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Bozcaada'da yaşayan Emin Atik Meral (54) ailesiyle birlikte Çayır mevkisine giderek balık avlamak için suya girdi.

Uzun süre sudan çıkmayan Meral'in durumundan endişelenen ailesi, polis ve jandarma ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bozcaada kaymakam vekili Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan adaya gelerek çalışmaları Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz ile birlikte koordine etti.

İlçe halkı da tekneleriyle denizden yürütülen çalışmalara destek veriyor.