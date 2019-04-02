Bozcaada Caz Festivali İstanbul'a taşındı

Bu yıl üçüncü kez 19-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşecek Bozcaada Caz Festivali, baharın getirdiği enerjiyle, Salon İKSV ev sahipliğinde Bozcaada hissini 4 Nisan Perşembe akşamı İstanbul’a taşıyor.

Bugüne kadar cazın ustalarının konuk olduğu, genç yetenekler için keşif sahnesi olan, farklı disiplinlerden müzisyenlerin aynı sahnede bir araya geldiği Bozcaada Caz Festivali’nin 2019 programı bu gecede açıklanıyor.

Bozcaada Caz Festivali ekibi, Salon’daki bu özel gecede, bu yaz festivalde seyircileri nelerin beklediğinin ipuçlarını veriyor.

Gecenin, festivalde daha önce yer almış müzisyenleri de içeren programında Emir Ersoy Project (Duygu Tarhan, Caner Üstündağ, Aleiksi Riveracontreras, William Cardoso) ve Kerem Akdağ DJ Set yer alıyor. 4 Nisan Perşembe akşamı, Salon’da gerçekleştirilecek etkinliğin biletleri ayakta 60 TL ve öğrenci 45 TL...

ALICE PHOEBE LOU'NUN MELEKSİ AMA BİR O KADAR GÜÇLÜ SESİYLE İKİ ÖZEL INDIE FOLK GECESİ

Güney Afrika doğumlu, Berlin’de yaşayan, özgür ruhunu indie folk, caz ve blues’la besleyen şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Alice Phoebe Lou, piyano dersleri alırken, bir başına gitar çalmayı öğrendi.

Paris ve Amsterdam arasında geçirdiği dönemin ardından, Berlin’e taşınan ve elinde gitarı ve minik amfisiyle sokaklarda şarkı söylemeye başlayan Alice Phoebe Lou, folk, blues, caz ve elektronik müzik başta olmak üzere müziğin farklı türlerinden aldığı ilhamla 2014’te ilk kısa çaları ‘Momentum’u yayımladı.

TEDx performansıyla büyük plak şirketlerinin de radarına giren Lou, “Live at Grüner Salon” isimli konser albümünün satışından yarattığı kaynakla 2016’da yayımlanan ilk albümü ‘Orbit’i kaydetti. Matteo Pavesi ve Jian Kellett-Liew yapımcılığında kaydedilen ‘Orbit’le Almanya Eleştirmenlerin Şeçimi Ödülleri'nde En İyi Kadın Sanatçı adaylığı elde etti.

En İyi Belgesel Film Oscar’ı başta olmak üzere ödüle boğulan, müzik ve sinemaseverler için bir başyapıt olan ‘Bir Şarkının Peşinde’de hikâyesini izlediğimiz sanatçı Rodriguez’le turladı. 2017’de yayımladığı kısa çaları ‘Sola’da yer alan şarkısı “She”, belgesel film ‘Bombshell: The Hedy Lamarr Story’ye “En İyi Orijinal Şarkı” dalında Akademi Ödülü aday adaylığı getirdi.

Lou’nun vokallerini duyduğumuz Alman tekno prodüktörü Klangkuenstler’in şarkısı “Man On The Moon” bir kulüp hitine dönüştü. Mart başında yayımlanan yeni albümü ‘Paper Castles’ın turnesi kapsamında, 5 Nisan Cuma ve 6 Nisan Cumartesi akşamı Garanti Caz Yeşili desteğiyle Salon sahnesine konuk olacak Alice Phoebe Lou’nun konser biletleri ayakta 80 TL, öğrenci 60 TL olmak üzere satışta.