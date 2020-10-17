Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, “Tabi ki bu bizim için gurur verici. Bozcaada zaten tarihi, kültürel mirası ve bakirliği ile bunu hak ediyor. Bozcaada olarak, Türkiye’de sayılı turizm destinasyonları arasında yer aldığımız gibi dünyada da yer alıyor olmamız bizim için gurur verici” dedi.