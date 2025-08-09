Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bozayı fotoğrafı için Moskova'dan Bitlis'e 3 bin kilometre yol yaptı

        Bozayı fotoğrafı için Moskova'dan Bitlis'e 3 bin kilometre yol yaptı

        Diyarbakırlı iş insanı ve yaban hayat fotoğrafçısı Turan Özfidan (39), Bitlis'teki Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'nda yaşayan bozayıların fotoğraflarını çekmek için, Moskova'dan aracıyla yola çıktı. 3 bin kilometre yol katedip 5 günde Bitlis'e gelen Özfidan, bozayılarla karşılaşınca deklanşöre bastı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 13:09 Güncelleme: 09.08.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan Diyarbakırlı iş insanı ve yaban hayat fotoğrafçısı Turan Özfidan, bozayıları görüntülemek için otomobiliyle yaklaşık 3 bin kilometre yol katederek Bitlis’teki Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı’na geldi.

        • 2

          5 gün süren yolculuğun ardından bölgeye ulaşan Özfidan, bozayılarla karşılaşınca deklanşöre bastı.

        • 3

          Ayıların ve bölgede yaşayan bazı kuşların bol bol fotoğrafını çeken Özfidan, bölgenin doğasına hayran kaldığını söyledi.

        • 4

          "İLK FIRSATTA BİR DAHA GELECEĞİM"

          Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı’na herkesin ömründe bir kez gelmesi gerektiğini belirten Özfidan, “Türkiye’nin her karış toprağı altından daha değerli. Her parçası ayrı bir cennet, Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı da öyle. Kesinlikle hayran kaldım ve bir daha, bir daha geleceğim.

        • 5

          Ayılar aniden yola çıktı. Doğrusu pek şaşırdım ve bir o kadar da heyecanlandım. Ayılar yolda ilerlerken bol bol fotoğraf çektim, kesinlikle inanılmazdı. Burada onları görmek için 5 gün direksiyon salladım.

        • 6

          Doğrusu buna değdi. Kesinlikle buraya bu ilk gelişim, sonuncusu olmayacak. İlk fırsatta bir daha geleceğim. Bitlisli hemşehrilerim buranın kıymetini iyi bilmeli. Buraya gelen vatandaşlar sağa sola rastgele çöp atmazlarsa daha iyi olacak. Burayı çok kirletmişler, bu bize yakışmıyor. Her gelen çöpünü kendisiyle şehre götürüp orada çöp konteynerine atsın" dedi.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekrar buluştular
        Tekrar buluştular
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Kevser teyze ile Boncuk'un duygulandıran kavuşması
        Kevser teyze ile Boncuk'un duygulandıran kavuşması
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        "Zor puan kaybeder"
        "Zor puan kaybeder"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        İnşaat maliyet bedelleri güncellendi
        İnşaat maliyet bedelleri güncellendi
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emeklinin sigortası aylığı artırır mı?
        Emeklinin sigortası aylığı artırır mı?
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        "Yapay zeka şımartıyor"
        "Yapay zeka şımartıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa