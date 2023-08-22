Boz ayı böyle serinledi

Boz ayının su içtiği sıvata girip serinlemesi fotokapana yansıdı
Yurt genelinde etkisini sürdüren kavurucu sıcaklardan boz ayı da nasibini aldı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde boz ayının, su içtiği sıvatın içine girerek serinlemesi fotokapana yansıdı
Giriş: 22.08.2023 - 19:27 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:28
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kırsal alanlara sıvatlar yerleştirdi.
Karakoçan kırsalına yerleştirilen sıvattan su içen bir boz ayının daha sonra sıvatın içine girerek serinlemesi bölgedeki fotokapan tarafından görüntülendi.