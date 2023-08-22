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        Haberler Gündem Boz ayı böyle serinledi

        Boz ayının su içtiği sıvata girip serinlemesi fotokapana yansıdı

        Yurt genelinde etkisini sürdüren kavurucu sıcaklardan boz ayı da nasibini aldı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde boz ayının, su içtiği sıvatın içine girerek serinlemesi fotokapana yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 19:27 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:28
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        Boz ayı böyle serinledi
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kırsal alanlara sıvatlar yerleştirdi.

        Karakoçan kırsalına yerleştirilen sıvattan su içen bir boz ayının daha sonra sıvatın içine girerek serinlemesi bölgedeki fotokapan tarafından görüntülendi.

        #Karakoçan
        #haberler
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