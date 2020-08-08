Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "yeşil altın" olarak nitelendirilen ve bu sezon rekoltenin yüksek olması beklenen Antep fıstığının ilk mahsulü olan boz fıstıkta hasat başladı.
Türkiye'de fıstık üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların iyice ısınmasının ardından çiftçileri hasat telaşı sardı. Başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin 22 ilinde üretilen Antep fıstığı yüksek getirisiyle çiftçilerin en gözde ürünü durumunda.
Gruplar halinde fıstık bahçelerine giren işçiler, özellikle havaların daha serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde çalışıyor. Ağaçların dallarından tek tek fıstıkları toplayan işçiler, bir yere yığdıkları fıstıkları ardından çuvallara dolduruyor. Hasadın yoğun olarak yapıldığı Nizip ilçesinde de üreticiler hummalı bir çalışma ortaya koyuyor.
Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, AA muhabirine, hasadın bereketli başladığını söyledi. Toplanan ilk fıstığın genellikle baklavada ve çikolatada kullanıldığını belirten Durmaz, "Şu an boz fıstık hasadı daha sonra ise kırmızı beng fıstık hasadı yapılacak. Tüm işlemler eylül ayına kadar devam edecek. Bilindiği üzere Antep fıstığı bir sene 'var yılı' bir yıl 'yok yılı'nı geçiriyor. Bu yıl 'var yılı'nı yaşıyoruz. " dedi.
Durmaz, rekoltenin istenilen seviyede olduğunu ifade ederek "17-18 lira arasında olan Antep fıstığı kilogram fiyatının 20 lirayı bulacağına inanıyorum ve olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ürün bizim üreticilerimizin alın teridir, eli nasırlı üreticiye destek vermektir." diye konuştu.
Üreticilerden Hasan Naim ise fıstığın yıl boyunca emek ve ilgi istediğini dile getirerek rekolteden memnun olduklarını aktardı. Bölgede yetişen fıstığın aromasının çok iyi olduğuna dikkati çeken Naim, "Antep fıstığı ne Amerika ne de İran fıstığına benzer. Bunun aroması lezzeti hiçbir ülkede bulunmaz. Hal pazarında 18 liraya kadar satılıyor ama biz en az 20 lira olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
İşçilerden Merve Erken de fıstık bahçesine sabah saat 05.00 gibi geldiklerini söyledi. İşinin zorluğundan bahseden Erken, şunları kaydetti:
"Gerçekten güneşin altında çalışmak çok zor. Bu fıstık sıcak havalarda olgunlaştığı için biz de mecbur bu zamanda topluyoruz. Günlük 80 ile 90 lira arasında yevmiye alıyoruz. Alın terimizin karşılığını alıyoruz çok şükür. Aynı ağaçtan bir daha fıstık alacağımız için ağaca hiç zarar vermeden topluyoruz. Bu da işimizin ayrı bir zorluğu."
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