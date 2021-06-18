Boyunda ele gelen şişliğe dikkat!

Tiroid kanseri, tiroid bezindeki hücrelerden köken alan bir kanserdir. Tiroid nodülleri kadınlarda daha fazla görülmesine karşılık, tiroid kanseri erkeklerde daha fazladır.

TANI NASIL KONUR?

Doğru tanı ancak tiroid nodüllerine doğru yaklaşımla konabilir. Tiroid nodülleri, tiroid bezi içerisinde bulunan yumrulardır. Tiroid nodüllerinin yaklaşık yüzde 10'u kötü huyludur. Unutmamak gerekir her tiroid nodülü ameliyat demek değil ve her tiroid nodülü kanser de değildir. Bunu anlamanın en iyi yolu iyi bir fizik muayenenin ardından istenecek tiroid ultronosografisi ve ultrasonografide saptanan tiroid nodüllerine yapılan 'ince iğne aspirasyon biyopsisi' dir.

TİROİD KANSERİNE NEDEN OLAN ETMENLER

Tiroid kanserine neden olan etmenlerin başında, baş-boyun bölgesinin radyasyona maruz kalması gelir. Çocukluğunda 500 rad civarında radyasyon almış kimselerde 20-25 yıl sonra tiroid kanser sıklığının arttığı görülmüştür. Ailede tiroid kanseri olması da risk faktörüdür. Ayrıca iyot eksikliği, geçmişte lityum kullanımı da etmenler arasındadır.

TİROİD KANSERİ BELİRTİLERİ

Tiroid kanserlerinin birçoğu hiçbir belirti vermez. Çoğu guatr nedeniyle takip edilen hastalarda saptanır. Boyun ön kısmında ele gelen nodül, şişlik, lenf bezi önemlidir. Ayrıca ses kısıklığı, yutma güçlüğü, nefes alamama, ağrılı yutma, kemik erimesi, boyundan kulaklara doğru ağrı şikayetleri de ilerlemiş bir tiroid kanserinin habercisi olabilir.

TANI NASIL KONUR?

Artık günümüzde tanısal tekniklerin ilerlemesi ile tanı koymak çok kolaylaşmıştır. Özellikle tiroid hormonlarına yönelik kan tahlilleri sonrası boyun ve tiroid bezine yönelik yapılan ultrasonografi ve saptanan nodüllere uygulanan ince iğne biyopsi sonrası tanı kolaylıkla konulur. Bu lokal anestezi ile yapılan düşük riskli oldukça kolay bir yöntemdir. Bu yöntemle tiroid nodüllerinin kötü huylu olup olmadığı saptanır.

TİROİD KANSERİNİN TİPLERİ VAR MI?

Evet vardır. Papiller tiroid kanseri dediğimiz tip en sık görülen tip olup, zamanında yapılan yeterli bir cerrahi ile tam iyileşme sağlanır. Genç erişkinlerde daha sık görülür ve boyunda ilk olarak lenf nodlarına metastaz yapar. Folliküler tipi, yaşlı hastalarda daha sık görülüp, akciğer ve göğüs bölgesine yayılma özelliği daha fazladır. Diğer tipler olan, anaplastik ve medüller kanser tiplerinin prognozu daha kötüdür.

TİROİD KANSERİNİN TEDAVİSİ NASIL OLUR?

En etkili tedavi cerrahidir. Nodülün boyutuna ve kanserin tipine göre tiroid bezinin tek lobu alınabilse de en güvenli yöntem tiroid bezinin tamamen çıkarılmasıdır. Böylece nüks olasılığı ortadan kalkar.

CERRAHİ SONRASI ATOM TEDAVİSİ ŞART MI?

Tümör boyutu, hastanın yaşı, çıkarılan tiroid bezinin patoloji sonucu ve ameliyat sonrası yapılan tüm vücut taramasına göre atom tedavisine karar verilir.

AMELİYATIN KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

Ameliyat sırasında ve sonrasında kanama, sıvı toplanması, enfeksiyon, geçici veya kalıcı ses kısıklığı ve kalsiyum metabolizmasındaki bozukluklar en önemli komplikasyonlardır. Ancak deneyimli ellerde ve titiz yapılan cerrahide bu komplikasyonlar en aza inmektedir.

AMELİYAT İZİ KAPANIR MI?

Evet kapanır, zaten tüm tiroid operasyonları özel bir estetik dikiş tekniği ile kapatılır ve beraberinde iz giderici kremlerle en asgari düzeye indirilir. Ve unutmayalım ki, korkumuz kanserden değil, geç kalmaktan olsun. Erken teşhis hayat kurtarır. O bizi bulmadan biz onu bulalım.

Sağlıkla kalın.