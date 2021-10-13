İHA

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da susayan ineğin boynuzunu kullanarak çeşmeyi açtığı anlar kaydedildi. İneğin su içtikten sonra çeşmeyi kapaması sosyal medyada ilgi gördü.

İHA'nın haberine göre sosyal medya kullanıcıları, ineğin susuzluğunu giderdikten sonra çeşmeyi kapatması üzerine ineğin çoğu insandan daha akıllı olduğunu ifade etti.

Bazı kullanıcılar ise, ineğin suyun değerini insanlardan daha iyi bildiğini aktardı. İşte o görüntüler...