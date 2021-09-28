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Boyner, kısa bir süre önce Bağdat Cadde’sinde hayata geçirdiği teknoloji, sanat, sürdürülebilirlik, spor ve deneyimini bir araya getirdiği yeni mağazası Boyner Cadde’de, global kahve zinciri Costa Coffee’yi de hizmete açacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Costa Coffee zincirinin ilki Boyner Cadde’de Kasım ayı sonunda açılacak. Costa Coffee'nin 2022 yılında İstanbul’da, takip eden yıllarda da diğer şehirlere yayılacağı açıklandı.

İlk şubesi Londra’da açılan ve bu sene 50'inci yılını kutlayan Costa Coffee, 32 ülkede 4 bini aşkın kahve dükkanıyla faaliyet gösteriyor.