07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boyner Grup'tan yapılan açıklamaya göre, kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla sağlık çalışanlarına sağlanan ve sağlamaya devam eden 2 milyon TL ayni katkıya ek olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na da 1 milyon TL ile destek verildiği duyuruldu.
Açıklamaya göre ayni destek kapsamında şu detaylara yer verildi:
"Lokman Hekim Sağlık Vakfı işbirliğiyle sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarının kullanımı için Altınyıldız ve Boyner’in tedarik ettiği 50.000 cerrahi maske ve 5.500 koruyucu tulum bağışlıyoruz. Tıbbi malzeme bağışlarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Boyner, Morhipo ve Altınyıldız Classics markalarımızın mağaza ve depolarında bulunan ürün (t-shirt, iç giyim, pijama, battaniye, nevresim ve terlik) stoklarımızı, hepimizin iyi olması için kahramanca mücadele eden ve oteller ile yurtlarda kalan sağlık çalışanlarının ihtiyaç ve taleplerine açıyoruz.
Geçtiğimiz haftalarda Holding ve Grup şirketlerimize ulaşan talepler doğrultusunda yaptığımız gönderimleri artırarak sürdürüyoruz. Ayrıca Altınyıldız kumaş fabrikamızın Nisan ve Mayıs üretim kapasitesinin bir bölümünü medikal tulum ve önlük kumaşı üretimine ayırdık. Mart ayı sonunda başlattığımız Ar-Ge çalışmasının tamamlanması ve ilgili kurumların onayının ardından seri üretimine başlamayı planladığımız yeni ürünümüzle önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak ek medikal tulum ve önlük kumaşı ihtiyacına destek olacağız."
Açıklamada şunlar aktarıldı:
"Ülkemizin ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet ve üretimimizi sürdürerek ve istihdam kaybı yaşamadan, bu zorlu sürecin üstesinden gelme konusunda kararlıyız. Boyner Grup Ailesi olarak, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, dokunabildiğimiz her noktaya yardım ederek toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
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