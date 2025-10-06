Boyner Grup'tan yüzde 100 yeşil elektriğe geçiş hedefi

Boyner Grup, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı.

Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel etkiler üzerinden değil, insanı odağa alan bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını vurgulayan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner "Bu rapor nasıl bir gelecek hayal ettiğimizin resmi. Dünya iklim krizi, eşitsizlikler ve teknolojik dönüşümle büyük bir değişimden geçerken geleceği düşünerek hareket etmek zorundayız. Bu yüzden sürdürülebilirliği çevresel yatırımların ötesinde insan odaklı, cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık ve fırsat adaletini de içine alan bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki eşitliğin olmadığı yerde sürdürülebilirlikten söz edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZİ YENİDEN İNŞA ETTİK"

"Sürdürülebilirlik stratejimizi işimize, dünyaya, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve geleceğe duyduğumuz beş temel sorumluluk ekseni üzerinde yeniden inşa ettik” diyen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner "Şeffaf ve etik yönetimden döngüsel ekonomiye, kapsayıcı bir kurum kültüründen teknolojiye kadar attığımız her adım sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir parçası. Sürdürülebilirlik odağındaki tüm yatırımlarımızı gelecek nesillere bırakacağımız bu bütüncül mirasla ölçüyoruz. Çünkü biz Boyner Grup'ta hiçbir zaman yalnızca finansal destek sağlamayı yeterli görmedik; değişimin ve dönüşümün bir parçası olmayı da sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" diye ekledi.

"2 BİN KONUTUN ELEKTRİĞİNE EŞ DEĞER TASARRUF SAĞLADIK" Boyner Grup Mali İşler ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Özgür Tokgöz Altun ise raporun çevresel yatırımlar, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi adımlarıyla ilgili önemli sonuçlarını paylaştı. Başarının artık geleceğe bıraktığı ayak izinde ölçüldüğünü söyleyen Tokgöz Altun "Bu vizyon doğrultusunda yalnızca son üç yılda 44 milyon TL'nin üzerinde çevresel yatırım gerçekleştirdik. 2024'te hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği projeleriyle 3,1 milyon kWh tasarruf sağladık; bu miktar yıllık ortalama 2 bin konutun elektriğine eş değer. Altınyıldız Tekstil'de kullandığımız elektriğin tamamını I-REC sertifikalı yeşil elektrikle karşıladık; bu sayede yaklaşık 4.800 aracın yıllık emisyonuna eşdeğer olarak 11 bin ton CO₂ emisyonunu engelledik" diye konuştu. REKLAM Toplam elektrik tüketiminin yüzde 51'ini yeşil elektrikten karşılayan grubun hedefi ise yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 100'e çıkarmak. Özgür Tokgöz Altun, Boyner Grup'un Kırıkkale'de devreye almak üzere olduğu belirtilen 3.066 kWp'lik Güneş Enerjisi Santrali tamamlandığında ise önemli ölçüde yeni mağaza ve merkez ofisin enerji ihtiyacının yüzde 85'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını ifade etti.

"1.6 MİLYON ÜRÜNÜ YENİLEYEREK 23 MİLYON KİŞİNİN 1 YILLIK İÇME SUYUNE EŞ DEĞER TASARRUF SAĞLADIK" Döngüsel ekonominin iş yapış biçimlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Altun, "Nivo iş birliğiyle 2021'den bu yana 1,6 milyon ürünü yenileyerek ekonomiye geri kazandırdık. Bu sayede 16bin ton karbon emisyonunu engelledik, 23 milyon kişinin bir yıllık içme suyuna eş değer 12,8 milyon ton su tasarrufu sağladık" dedi. Altun ayrıca, "Yalnızca ürünleri değil; milyonlarca ton suyu ve binlerce ağacı da kurtarma anlamına gelen bu çalışmalarımızın yanı sıra lojistik süreçlerimizde de çoklu taşıma kasalarına geçişle yılda yaklaşık 300 bin karton kutunun kullanımını önledik ve 5500 ağacın kesilmesini engellemiş olduk" ifadelerini kullandı REKLAM Yaklaşık 400 milyon TL'lik AR-GE yatırımı Teknoloji ve inovasyonun da sürdürülebilirlik faaliyetlerinin önemli bir boyutu olduğunu belirten Altun, "Sadece 2024 yılında Ar-Ge yatırımlarımız 392 milyon TL'ye ulaştı ve Boyner Ar-Ge merkezimizde 15 yeni proje hayata geçirdik. Ayrıca tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerini güçlendirmek için de denetimler gerçekleştiriyoruz. Attığımız tüm bu adımlarla geleceğe bırakacağımız mirasın yalnızca Boyner Grup için değil, tüm ekosistem için kalıcı ve ölçülebilir bir değer yaratmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

BOYNER GRUP'TA YÖNETİMDE KADIN ORANI YÜZDE 50 Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi ve Strateji & İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu da Boyner Grup'ta sürdürülebilirliğin dokunulan hayatlarda yarattığı toplumsal etkiyi büyütmek anlamına geldiğini vurgularken "Eşitliğin olmadığı bir yerde sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilemeyeceğine inanıyoruz. Bugün yönetim ve icra kurullarımızın yüzde 50'sinin kadınlardan oluşması, toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum kültürümüze entegre ettiğimizin en somut göstergesi. She Lab – Genç Kadınlar için Sürdürülebilirlik Laboratuvarı projemiz de kısa sürede önemli bir yol kat etti. 120'den fazla genç kadının mezun olurken, yeni dönem için ise 1000'in üzerinde başvuru aldık" ifadelerini kullandı. Şatıroğlu, Boyner Grup çatısı altında yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği hedefli projelerle ilgili de detaylı bilgiler paylaştı. Grubun, KAGİDER ile birlikte yürüttüğü İyi İşler Programı ile 200'den fazla kadın girişimcinin mezun olduğunu, binlerce kişiye istihdam sağlandığını ifade eden Şatıroğlu, 'Seninle Tamam' projesiyle sadece geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 kadını yeniden iş hayatına kazandırdıklarının altını çizerken, önümüzdeki üç yıl içinde 5000'den fazla kadını esnek çalışma modelleriyle iş gücüne katmayı hedeflediklerini ifade etti.