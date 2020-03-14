14 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sivas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Yavu Orman İşletme Şefliği ekipleri, Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Gündoğan Köyü çevresindeki ormanlarda yürüttükleri damgalama çalışması sırasında karşılaştıkları dev karınca yuvası ile şaşkına döndü.
İHA'nın haberine göre insan boyundaki dev kırmızı karınca yuvasını gören orman ekipleri gözlerine inanamayarak durumu amirlerine bildirdiler.
Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ormana giderek dev yuvada incelemede bulundu. Dev yuva orman doğanın yapısına uygun bir şekilde koruma altına alındı.
Dev karınca yuvası 1 metre 60 santimetre olarak ölçüldü.
Kırmızı karıncalar tarafından inşa edilen yuvanın 2 ay içerisinde tamamlandığı tahmin ediliyor. Ayrıca yuvadan çıkan bir gazın astım ve bronşit rahatsızlıklarına iyi geldiği de düşünülüyor.
Yuvayı ilk kez görüp yetkililere bilgi veren Yavu Orman İşletme Şefliği çalışanı Murat Yöntem, “Bu ormanda da başka ormanlarda da büyük karınca yuvaları görmüştüm. Ancak bu kadar büyük bir yuva ile ilk kez karşılaştım. Yetkililere haber verdim. Şefimiz gelip inceleme yaptı. Müdür bey gelip kendisi de gördü. Koruma altına alındı. Bu yuvadan çıkan bir gaz var, köy sakinleri gelip bu gazı soluyarak astım ve bronşit rahatsızlıklarına şifa bulduklarını düşünüyor” dedi.
30 yıllık başka bir orman çalışanı ise meslek hayatı boyunca gördüğü en büyük karınca yuvası olduğunu belirtip, “30 yıldır bu işi yapıyorum. Hayatımda ilk kez bu kadar büyük bir karınca öbeği gördüm. Doğal yapısını bozmamak için ormana uygun bir şekilde koruma altına aldık” dedi.
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