TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı

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Bağcılar Belediyesi ve Gönül Bağı Platformunun destekleriyle TBMM himayesinde hazırlanan 'Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak' adlı belgeselin galasında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Mehmet Âkif Ersoy'un şahsiyeti ve eserleriyle bir asır sonra bile ilham kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi. Çağırıcı, belediye olarak gençleri değerleriyle buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak'ın da inşallah 12 Mart'ta EBA üzerinden tüm okullarda izlenileceğine inanıyorum. Bağcılar Belediyesi olarak ayrıca 10 yıllık bir emek neticesinde Sebilürreşad dergisini 25 sayı olarak bugünkü Türkçeye çevirisini tamamlandık. Atatürk Kültür Merkezi'nde inşallah bunun tanıtımını yapacağız" dedi.

Gönül Bağı Platformu temsilcisi Mahmut Baycan da bir sivil toplum hareketi olarak gençlerin tarihi bilinç kazanmasını önemsediklerini ifade etti. Baycan, Mehmet Âkif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nın hikayesini anlatan bir proje gerçekleştirmekten ötürü memnuniyetlerini dile getirerek,

"Bu belgeselin bir gün Türkiye'deki bütün okullarda izletilmesi aynı anda gösterilmesini arzuluyoruz" diye konuştu.

Belgeselin yapımcısı İbrahim Ethem Yasan ise Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı bir rivayete göre 48 saatte yazdığını aktararak, "Biz de Mehmet Âkif'in bu 48 saat içerisinde hangi duygular içerisinde İstiklal Marşı'nı yazdığını anlatmaya çalıştık" dedi. Yasan, belgeselin bir gönüllülük hareketiyle ortaya çıktığına değinerek, "Oyuncularımızdan senaryosuna, yönetmenimizden teknik ekibimize kadar

çoğu emektar para dahi almadan hep birlikte bu işe imza attık" açıklamasını yaptı.

Senaryosunu Yusuf Duru'nun kaleme aldığı belgeselin yönetmenliğini Ömer Faruk Karacan, senaryo danışmanlığını yazar Şefik Memiş'in üstlendi. Filmin oyuncu kadrosunda Yusuf Duru, Faruk Karagül ve Mustafa Şimşek yer aldı.