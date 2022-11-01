Kayın, göknar, ladin, sedir, meşe türü ağaçlardan oluşan dağ, kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunuyor.

Amatör fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarının özellikle bu dönemde ilgi gösterdiği Boyalı Dağı'nın sonbahar güzellikleri dronla görüntülendi.

Dağın eteklerindeki Aydoğdu ve Kumarı köyleriyle farklı renk tonlarındaki ağaçların oluşturduğu manzaralar, adeta bir ressamın fırça darbeleriyle oluşturulmuş izlenimi veriyor.

Boyalı Dağı'nda sonbahar, bölgedeki köy yollarını kullanan sürücülerin de ilgisini çekiyor. Sürücüler, mola verip bu güzellikleri fotoğraflıyor.