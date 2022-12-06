Boyalar tutuştu! 5 araç küle döndü

Alevler, kısa sürede büyürken, kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman patlamalar da oldu. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentin birçok noktasından görülen yangına, 8 araçla müdahale edildi. Yarım saatte söndürülen yangında 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.