Boyabat'ta tandıra yakıt döken kadın kurtarılamadı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen olayda, Saniye Özçil (84), ekmek pişirmek için tandırı yakmaya çalışırken döktüğü yakıtın parlaması ile alevler arasında kaldı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Saniye Özçil, Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Saniye Özçil, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.