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Boyabat'ta tandırı yakmak için yakıt döken kadın hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde, ekmek pişirmek için tandırı yakmaya çalışırken döktüğü yakıtın parlaması ile bir anda alevler arasında kalan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılmadı

Giriş: 27.06.2023 - 13:14 | Güncelleme: ABONE OL
Boyabat'ta tandıra yakıt döken kadın kurtarılamadı
İHA

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen olayda, Saniye Özçil (84), ekmek pişirmek için tandırı yakmaya çalışırken döktüğü yakıtın parlaması ile alevler arasında kaldı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Saniye Özçil, Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Saniye Özçil, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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