Boya fabrikasındaki faciada ölü sayısı 3'e yükseldi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananlardan biri daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul'da tedavi gören operatör Veli Gümüş (47) hayatını kaybetti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında 1 Ağustos'ta meydana gelen patlamada iş yeri sahiplerinden Ömer Asım Eralp (76), üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet (42) ve operatör Veli Gümüş ağır yaralanmıştı.

Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılmıştı. İş yeri sahiplerinden Eralp ve üretim müdürü Emanet müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Fotoğraflar: DHA