02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulübün Sportif Direktörü Ali Ravcı transferdeki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, Khalid’in transferi için anlaştıklarını duyurdu. İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek’te toplanarak çalışmalara başladıklarını belirten Ravcı, "2 Ocak itibariyle kamp çalışmalarımıza başladık. Umarım kazasız, belasız bir kamp geçiririz. Bununda dışında tabii gündemde transfer var. Biliyorsunuz golcü oyuncumuz Khalid Boutaib’e Mısır’dan teklif vardı. Bu transfer için Zamalek kulübüyle her konuda anlaşmaya vardık. Oyuncumuz ikinci yarıda büyük ihtimalle bizimle birlikte olmayacak. Zaten kampımıza da dahil olmayacak. Umarım bu transfer her iki taraf içinde hayırlı olur" dedi.
"ŞARTLAR UYGUN OLURSA SADIK'IN TRANSFERİNE İZİN VERİLİR"
Ravcı, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın talip olduğu Sadık Çiftpınar’ın kampa katılacağını ve şu an için herhangi bir transfer durumunun olmadığını da belirterek, "Kadromuzdaki oyuncularımızın teklifler alması ebetteki bizleri gururlandırıyor. Ancak biz de hedefleri olan bir takımız. Bu konuda başkanımızın da açıklaması var. Değerini bulan, kulübümüze katkı sağlayacak transferlere her zaman açığız. Sadık Çiftpınar, yaklaşık 5 sezondur kadromuzda olan ve artık bizim öz evladımız gibi sevdiğimiz bir kardeşimiz. Bilindiği gibi kendisine ciddi teklifler var ve bu teklifleri yönetimimiz değerlendiriyor. Eğer şartlar uygun olursa Sadık transferine izin verilebilir. Bizim de o bölgeye acilen Sadık kalitesinde bir oyuncu transferi yapma durumumuz ortaya çıkacak. İnşallah kulübümüz hakkında en hayırlısı olur" diye konuştu.
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