Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İngiltere

Bournemouth'un yeni sahibi, ABDli Bill Foley oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un yeni sahibi, ABD'li iş insanı Bill Foley oldu

Giriş: 13.12.2022 - 20:36 | Güncelleme: ABONE OL
Bournemouth'un yeni sahibi, ABDli Bill Foley oldu
AA

Premier Lig ekibi Bournemouth'un yeni sahibi, ABD'li Bill Foley oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rusya doğumlu İngiliz iş insanı Maxim Demin'in elindeki hisselerin tamamını, Foley'nin sahibi olduğu Amerikan futbolu kolej ligi takımı Black Knight'a sattığı ve Premier Lig'in bu işlemi onayladığı belirtildi.

Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından Vegas Golden Knights'ın da sahibi Foley, Bournemouth'da başkanlık görevini de üstlenecek.

İngiltere'nin 1899 yılında kurulan köklü kulüplerinden Bournemouth, ligde 15 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Türkiye'nin mimari harikaları
Türkiye'nin mimari harikaları
TIR, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
TIR, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Aracında bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Aracında bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD'de çığır açıcı 'nükleer füzyon' keşfi
ABD'de çığır açıcı 'nükleer füzyon' keşfi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.