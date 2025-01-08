Bournemouth'ta Enes Ünal sezonu kapattı!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Enes Ünal'ın bu haftaki antrenman sırasında sağ ön çapraz bağında yırtık oluştuğunu doğrulamaktan büyük üzüntü duyuyoruz." denildi.

27 yaşındaki golcü futbolcunun dün yapılan antrenmanda sakatlandığının belirtildiği açıklamada, "Enes için önemli bir rehabilitasyon dönemi başlıyor. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak ve kulübün tıbbi ve performans ekibi ona mümkün olan her şekilde destek olacak ve iyileşme süreciyle ilgili güncel bilgiler vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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Milli futbolcu, Premier Lig'de bu sezon Bournemouth formasıyla 17 maçta 2 gol, 1 asist kaydetti. We are devastated to confirm that Enes Ünal has suffered a tear to his right anterior cruciate ligament during a training session this week.



We are all behind Enes and the club's medical and performance staff will support him in every way possible. — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 8, 2025