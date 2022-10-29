Premier Lig'in 14. haftasında Tottenham, Bournemouth karşısında galibiyeti son dakikada aldı.

Golsüz geçilen ilk 15 dakikanın ardından Marcus Tavernier'in asistinde Kieffer Moore'un golüyle öne geçen Bournemouth, 49. dakikada yine Moore'la golü buldu ve skoru 2-0'a getirdi.

Bournemouth'un ikinci golünden 8 dakika sonra Ryan Sessegnon, takımını maça ortak etti ve Tottenham farkı bire indirdi.

Mücadelenin son bölümüne Bournemouth'un 2-1'lik üstünlüğüyle girilirken Ben Davies, 73. dakikada skora dengeyi getirdi. Oyuna sonradan dahil olan Rodrigo Bentancur ise 90. dakikada Tottenham'ın geri dönüşünü tamamladı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Tottenham, puanıı 26 yaparken Bournemouth 13 puanda kaldı. Ligin 15. haftasında Tottenham, Liverpool'u ağırlarken Bournemouth, Leeds United'a konuk olacak.